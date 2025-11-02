Horror en un tren hacia Londres: 10 heridos por apuñalamiento y dos detenidos

Un violento ataque con cuchillo ocurrido el sábado por la noche en un tren que viajaba hacia Londres dejó un saldo de 10 personas heridas, dos de ellas en estado crítico. La Policía de Transporte Británica descartó que se trate de un atentado terrorista, aunque en un primer momento había activado el protocolo “Plato”, utilizado ante posibles ataques de esa naturaleza.

El hecho tuvo lugar en un tren de la empresa LNER, que había partido desde Doncaster, en el norte de Inglaterra, con destino a la estación King’s Cross, en Londres. El ataque se desató cuando la formación se aproximaba a la localidad de Huntingdon, a unos 120 kilómetros de la capital británica, lo que obligó a una parada de emergencia alrededor de las 19.39.

El superintendente John Loveless informó que, de las 10 víctimas, cuatro ya fueron dadas de alta, mientras que dos permanecen internadas con pronóstico reservado. También confirmó la detención de dos hombres nacidos en el Reino Unido, uno de 32 años y otro de 35, ambos de ascendencia caribeña.

Aunque el motivo del ataque aún no fue esclarecido, el secretario de Defensa, John Healey, declaró que “la evaluación inicial es que se trató de un incidente aislado”.

Testigos presenciales relataron escenas de terror y confusión. Uno de ellos, Olly Foster, contó a la BBC que escuchó gritos de pánico y vio personas ensangrentadas: “Al principio pensé que era una broma de Halloween, hasta que me di cuenta de que tenía sangre en la mano”.

El primer ministro británico, Keir Starmer, expresó sus condolencias y solidaridad con las víctimas y sus familias.