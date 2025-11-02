Contrabando millonario: conceden domiciliaria a Luis Cisneros

La Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta resolvió otorgar el arresto domiciliario al exlegislador Luis Gerónimo Cisneros y a Alejandro Fernando Pedraza, en el marco de una causa por una presunta asociación ilícita dedicada al contrabando de granos hacia Bolivia. En cambio, la Cámara decidió mantener la prisión preventiva del exconcejal Pablo Emanuel Arequipa, quien seguirá alojado en el Servicio Penitenciario Federal.

La investigación, que según la fiscalía abarcó operaciones entre 2022 y septiembre de 2023, apunta a una estructura con “clara jerarquía piramidal” que adulteraba documentación -incluidas cartas de porte electrónicas- para ocultar la trazabilidad del cereal trasladado por la frontera. En total son siete los imputados en el expediente, entre los que figuran los hermanos Toledo, señalados como conductores, y otros presuntos operadores de depósitos fronterizos.

La fiscal federal Lucía Orsetti explicó que el mantenimiento de la prisión para Arequipa responde, entre otros motivos, a su conducta de fuga: el exconcejal permaneció prófugo casi un mes tras huir el 23 de septiembre por un paso no habilitado hacia Paraguay y luego se presentó en Migraciones de Clorinda. Para la fiscal, ese accionar demuestra “capacidad real para evadir el proceso” y riesgo de entorpecimiento de la investigación, dado que aún se analizan dispositivos y documentación secuestrada.

Según la acusación, el presunto esquema consistía en comprar granos de origen marginal en distintas provincias y enviarlos a la frontera con documentación adulterada; luego, tras controles en Aguaray, modificaban electrónicamente remitente, destinatario y datos del transporte para borrar el recorrido real. Pedraza, según la fiscalía, habría actuado como gestor formal ante organismos como ARCA, AFIP-DGI y la propia fiscalía en expedientes previos.