El FBI alertó sobre un adolescente argentino que planeaba una “masacre escolar”

Un operativo conjunto entre la Policía Federal Argentina (PFA) y el FBI logró frustrar un plan de ataque masivo en una escuela porteña. Un adolescente de 16 años, domiciliado en el barrio de Caballito, fue detenido tras una investigación que reveló su intención de llevar a cabo una “masacre escolar” inspirada en ataques de tiradores múltiples alrededor del mundo.

La investigación se inició a partir de un informe del FBI remitido a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), a cargo del fiscal Horacio Azzolin, donde se alertaba sobre un usuario en redes sociales que manifestaba abiertamente su deseo de realizar un tiroteo en un colegio. El Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la PFA rastreó al autor y comprobó que se trataba de un joven con domicilio sobre la avenida Juan Bautista Alberdi.

Durante el allanamiento, ordenado por la jueza María Romilda Servini, los agentes secuestraron un inquietante arsenal: réplicas de armas de fuego —entre ellas una pistola, un revólver y un subfusil—, dos cuchillos, gas pimienta, botellas tipo “molotov”, municiones y una carta de despedida en la que el menor anticipaba su posible suicidio tras el ataque.

El adolescente, según informaron fuentes de la investigación, mostraba una admiración explícita por el régimen nazi y por los autores de asesinatos masivos como Brenton Tarrant (Nueva Zelanda), Anders Breivik (Noruega) y Rafael Solich, el autor de la masacre de Carmen de Patagones. En la réplica del subfusil se hallaron inscripciones con los nombres de esos tiradores.

El plan de ataque, detallado en un manuscrito, estaba previsto para noviembre. Incluía realizar una falsa amenaza de bomba en un shopping cercano al colegio para distraer a las fuerzas de seguridad, luego ingresar al establecimiento disfrazado de policía y abrir fuego contra los estudiantes.

Tras su detención, el joven fue puesto a disposición de la Justicia Federal, que ordenó una evaluación psiquiátrica en el Cuerpo Médico Forense. La causa fue caratulada como “intimidación pública”.