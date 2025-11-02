Sebastián Galmarini criticó a Mauricio Macri y afirmó que “se quedó sin partido ni votos”

El dirigente del Frente Renovador y director del Banco Provincia, Sebastián Galmarini, cuestionó públicamente al expresidente Mauricio Macri luego de que éste reconociera la falta de acuerdo con el presidente Javier Milei tras su encuentro en la Quinta de Olivos.

Mediante un mensaje en sus redes sociales, Galmarini señaló:

“Este pobre hombre lee cada día peor la política. Todavía no se dio por enterado que no le quedó nada. Sin partido, sin dirigentes, y fundamentalmente sin votos. Se te terminó el verso nacional, y si seguís así, te van a comer la Ciudad. ¡Regalado es caro!”.

El comentario del referente massista se produjo poco después de que Macri detallara la reunión con Milei, definida como una cena destinada a “pensar la mejor manera de reforzar los equipos y prepararse para la segunda etapa”, aunque admitiendo que no lograron llegar a un acuerdo.

El intercambio ocurre en medio de repercusiones internas en el oficialismo, luego de la salida del exjefe de Gabinete Guillermo Francos y la designación de Manuel Adorni en su reemplazo.