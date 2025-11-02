Causa Cuadernos: comienza el juicio contra Cristina Kirchner y otros 86 imputados

El próximo jueves a las 9.30, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7 de la Ciudad de Buenos Aires iniciará el juicio conocido como Causa Cuadernos, que investiga una presunta asociación ilícita en la adjudicación de obra pública entre 2003 y 2015, también llamada “la Camarita”.

El proceso judicial abordará la responsabilidad de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, 19 exfuncionarios, dos choferes y 65 empresarios, quienes serían acusados de conformar una organización que recaudaba dinero de empresas de los sectores de construcción, energía y transporte a cambio de la adjudicación de contratos estatales.

Las audiencias se desarrollarán todos los jueves de 9.30 a 13.30, de manera virtual mediante Zoom, y algunas serán transmitidas en YouTube desde la cuenta oficial del Poder Judicial de la Nación.

El fiscal federal Carlos Stornelli impulsó la elevación a juicio para esclarecer los cobros que el chofer Oscar Centeno registró, las maniobras ilícitas en la adjudicación de contratos ferroviarios y viales, y la eventual cartelización de la obra pública. Cristina Kirchner, de 72 años, será juzgada como jefa de la asociación ilícita y coautora del delito de cohecho pasivo.

También se investigará la actuación de funcionarios que habrían coordinado con el exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, entre otros.

Recientemente, la Corte Suprema de Justicia habilitó el avance del juicio, rechazando más de veinte recursos presentados por la ex presidenta, el exministro Julio De Vido y diversos empresarios que cuestionaban la validez del expediente.

La fiscal general Fabiana León, a cargo de la acusación, calificó la investigación como “la más extensa en hechos de corrupción realizada en la historia judicial argentina”.