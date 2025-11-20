Accidente en la Almudena deja un motociclista herido
El choque entre la moto y una camioneta ocurrió esta mañana alrededor de las 7:00 en la Ruta provincial 28, cerca del semáforo de la Almudena, camino a San Lorenzo.
20 / 11 / 2025
El conductor de la motocicleta fue diagnosticado con politraumatismo leve en una de las piernas y por precaución fue trasladado al hospital San Bernardo.
“Para los peritos, el tema velocidad fue el desencadenante, porque ambos vehículos se desplazaban en el mismo sentido”, explicó a Radio Salta una fuente informativa.