Accidente en la Almudena deja un motociclista herido

El conductor de la motocicleta fue diagnosticado con politraumatismo leve en una de las piernas y por precaución fue trasladado al hospital San Bernardo.

“Para los peritos, el tema velocidad fue el desencadenante, porque ambos vehículos se desplazaban en el mismo sentido”, explicó a Radio Salta una fuente informativa.