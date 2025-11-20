Benji, el perro adulto que ya tiene un hogar
El simpático perrito de 7 años se encontraba alojado en el centro Centro de Adopciones municipal “Matías Nicolás Mancilla" desde hace cuatro años.
20 / 11 / 2025
Fue adoptado por una familia este miércoles y es el segundo animalito adulto que consigue una familia en las últimas semanas.
El Centro de Adopciones “Matías Nicolás Mancilla», se encuentra ubicado sobre la avenida Gato y Mancha S/N del barrio Don Emilio y el teléfono para comunicarse es el 3874 634890.