60 Municipios

Conducción: Marcelo Booth y Rubén Díaz

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Benji, el perro adulto que ya tiene un hogar

El simpático perrito de 7 años se encontraba alojado en el centro Centro de Adopciones municipal "Matías Nicolás Mancilla" desde hace cuatro años.

Salta Hoy

20 / 11 / 2025

 

Fue adoptado por una familia este miércoles y es el segundo animalito adulto que consigue una familia en las últimas semanas.

El Centro de Adopciones "Matías Nicolás Mancilla», se encuentra ubicado sobre la avenida Gato y Mancha S/N del barrio Don Emilio y el teléfono para comunicarse es el 3874 634890.

 

AM840

FM96.9

