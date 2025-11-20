Buscan que la comunidad se involucre para prevenir casos de maltrato infantil

Silvia Zurita, presidente de la Fundación Renacimiento, una de las organizadoras del primer encuentro para prevenir el maltrato infantil, dijo que se busca concienciar a la sociedad sobre esta problemática, especialmente tras el caso de Leonel Francia.

"Para prevenir el maltrato infantil es necesario vencer el 'no me quiero meter'", dijo la entrevistada.

“En el caso de Leonel, hubo denuncias y la policía las traspapeló”, recordó Zurita por Radio Salta al hacer referencia a la cuestión de la capacitación de la instituciones de salud, seguridad y educación.