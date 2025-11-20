 imagen

EN VIVO 20:00 a 21:4 HRS

60 Municipios

Conducción: Marcelo Booth y Rubén Díaz

PROX. 21:00 a 22:4 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:4 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Buscan que la comunidad se involucre para prevenir casos de maltrato infantil

Luego del caso de Leonel Francia, asesinado a golpes por su madre en barrio Solidaridad, organismos no gubernamentales realizan cursos de capacitación con el objetivo de que no se repitan este tipo de casos.

Salta Hoy

20 / 11 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Silvia Zurita, presidente de la Fundación Renacimiento, una de las organizadoras del primer encuentro para prevenir el maltrato infantil, dijo que se busca concienciar a la sociedad sobre esta problemática, especialmente tras el caso de Leonel Francia.

"Para prevenir el maltrato infantil es necesario vencer el 'no me quiero meter'", dijo la entrevistada.

“En el caso de Leonel, hubo denuncias y la policía las traspapeló”, recordó Zurita por Radio Salta al hacer referencia a la cuestión de la capacitación de la instituciones de salud, seguridad y educación. 

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO