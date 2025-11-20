 imagen

La Silleta: Buscan a un hombre de 84 años

Florencio Mamaní se ausentó de su hogar en el Paraje Potrero de Uriburu, La Silleta, el 16 de noviembre pasado.

Es de contextura delgada, tez trigueña y mide aproximadamente 1.50 metros de estatura. La última vez que fue visto vestía pantalón de vestir color azul, remera gris, calzaba crocs color negro.

Se solicita a la comunidad dar aviso al Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre cualquier novedad vinculada al hombre buscado.

 

 

 

