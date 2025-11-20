Ya son nueve los detenidos por la muerte de una mujer por sobredosis
En septiembre pasado, la víctima de 25 años fue trasladada por algunos de los sujetos hasta el Centro de Salud de Villa Primavera donde llegó en estado crítico.
Luego de varios días, murió en el hospital San Bernardo.
La autopsia reveló que había consumido cocaína, fentanilo, lidocaína y otras drogas.
Ahora las personas detenidas son investigadas por facilitación de estupefacientes a título gratuito, facilitación de lugar para consumo de estupefacientes, homicidio culposo, coacción, y comercialización de estupefacientes agravada.