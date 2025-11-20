Controlan la calidad del aire en la Ciudad de Salta

Ramiro Ragno, director General de Educación Ambiental, calificó a la ciudad como un lugar “sustentable y vivible” con cifras de contaminación que se ubican debajo de los límites máximos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El funcionario comentó que para la jornada de hoy en la Casita del Parque San Martín se realizan actividades con niños sobre la relación entre el aire puro y el bosque nativo, utilizando insectos y líquenes como bioindicadores.

Además, habrá una charla sobre mediciones ambientales y predicciones meteorológicas en el Día Mundial del Aire Puro.