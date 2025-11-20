La Batalla de la Vuelta de Obligado y la vida de Rosas en las redes sociales
Se trata de una idea del docente de la UNSa, Nicolás Gana y su equipo, quienes comentan en Instagram o TikTok los eventos históricos y sociales más importantes para Salta y Argentina.
20 / 11 / 2025
El perfil se llama @historiograma, según lo contó el propio profesor.
Gana destacó la apasionante figura de Juan Manuel Rosas -principal figura de la Batalla de la Vuelta de Obligado que se recuerda este 20 de noviembre- y “su manejo político siendo gobernador de Buenos Aires”.