La Batalla de la Vuelta de Obligado y la vida de Rosas en las redes sociales

Se trata de una idea del docente de la UNSa, Nicolás Gana y su equipo, quienes comentan en Instagram o TikTok los eventos históricos y sociales más importantes para Salta y Argentina.

Salta Hoy

20 / 11 / 2025

 

El  perfil se llama @historiograma, según lo contó el propio profesor.

Gana destacó la apasionante figura de Juan Manuel Rosas -principal figura de la Batalla de la Vuelta de Obligado que se recuerda este 20 de noviembre- y “su manejo político siendo gobernador de Buenos Aires”.

 

