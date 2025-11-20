Se rompió el acuerdo: El IPS dio de baja el convenio con el Círculo Médico de Salta

La decisión del IPS se tomó en medio de un conflicto por demoras en los pagos y la suspensión de prestaciones a los afiliados.

La notificación llegó mientras los profesionales del Círculo Médico debatían cómo continuar con el reclamo y aún no hay precisiones sobre cómo será la atención a partir de ahora.

La notificación formal llegó durante la noche del miércoles, mientras los profesionales del sector se encontraban reunidos en una asamblea evaluando los pasos a seguir frente a la deuda acumulada y la incertidumbre sobre la continuidad del sistema.

La presidente del Círculo Médico, Adriana Falco, comentó la cronología del conflicto y recordó que los afiliados deben pagar las consultas de forma particular.

Falco dijo que el sector de los médicos apuesta al diálogo para poder revertir la decisión del IPS, aunque estos últimos demostraron hasta ahora que la relación “está cortada y que no quieren hablar”.