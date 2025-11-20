 imagen

EN VIVO 20:00 a 21:4 HRS

60 Municipios

Conducción: Marcelo Booth y Rubén Díaz

PROX. 21:00 a 22:4 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:4 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Se rompió el acuerdo: El IPS dio de baja el convenio con el Círculo Médico de Salta

Sin embargo los médicos apelan al diálogo para revertir la drástica medida.

Salta Hoy

20 / 11 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La decisión del IPS se tomó en medio de un conflicto por demoras en los pagos y la suspensión de prestaciones a los afiliados. 

La notificación llegó mientras los profesionales del Círculo Médico debatían cómo continuar con el reclamo y aún no hay precisiones sobre cómo será la atención a partir de ahora.

La notificación formal llegó durante la noche del miércoles, mientras los profesionales del sector se encontraban reunidos en una asamblea evaluando los pasos a seguir frente a la deuda acumulada y la incertidumbre sobre la continuidad del sistema.

La presidente del Círculo Médico, Adriana Falco, comentó la cronología del conflicto y recordó que los afiliados deben pagar las consultas de forma particular.

Falco dijo que el sector de los médicos apuesta al diálogo para poder revertir la decisión del IPS, aunque estos últimos demostraron hasta ahora que la relación “está cortada y que no quieren hablar”.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO