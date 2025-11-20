El legislador fue consultado sobre los acuerdos entre Argentina y los Estados Unidos: “Un estudio indica que Brasil creció 5 veces cuando firmó acuerdos con los estadounidenses” comparó. Pero remarcó que “si los argentinos no hacemos las cosas bien, como controlar los gastos, nada servirá” expresó

Romero además fue consultado sobre el proyecto de ley oficial sobre modernización laboral: ”Tenemos que conocer la letra chica, pero yo creo que es muy bueno para el futuro y sobre todo para terminar con la industria del juicio“ sostuvo.



