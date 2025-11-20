”Hay que evitar que se infiltre el narcotráfico"
El senador nacional Juan Carlos Romero fue consultado esta mañana por Radio Salta sobre sobre la posible asunción de la senadora libertaria electa por la provincia de Rio Negro, Lorena Villaverde. “Esta mujer -por Villaverde- fue detenida dos veces en Estados Unidos por intentar pasar drogas y eso es gravísimo” dijo el salteño en contra del ingreso de la rionegrina a la Cámara Alta.
20 / 11 / 2025
El legislador fue consultado sobre los acuerdos entre Argentina y los Estados Unidos: “Un estudio indica que Brasil creció 5 veces cuando firmó acuerdos con los estadounidenses” comparó. Pero remarcó que “si los argentinos no hacemos las cosas bien, como controlar los gastos, nada servirá” expresó
Romero además fue consultado sobre el proyecto de ley oficial sobre modernización laboral: ”Tenemos que conocer la letra chica, pero yo creo que es muy bueno para el futuro y sobre todo para terminar con la industria del juicio“ sostuvo.