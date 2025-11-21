 imagen

Choque entre camión y motocicleta deja un joven herido

El accidente ocurrió hoy a las 6:30 de la mañana en la Ruta Provincial 5, cerca del paraje Tineo, en la zona de Pichanal.

Salta Hoy

21 / 11 / 2025

 

[Imagen ilustrativa]

Un joven de 26 años fue trasladado al hospital de Apolinario Saravia, con herida cortante en el cráneo y múltiples golpes, aunque estaba consciente. 

La policía realizó las pericias necesarias en la zona del siniestro, donde hubo desvíos. 

Se pudo determinar que el motociclista chocó la última rueda del lado del conductor del camión que transportaba avena. 


 

