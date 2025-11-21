Cuatro detenidos por amenazas y robos en el puente Blanco

Estas acciones están relacionadas con una serie de delitos ocurridos en la zona del Puente Blanco sobre el río Arenales.

Las víctimas denunciaron haber sido amenazadas con armas de fuego y armas blancas.

En un caso, una víctima que se resistió recibió un machetazo en el rostro.

La investigación resultó en la detención de cuatro personas y el secuestro de un arma de fuego y varias armas blancas.

También se recuperaron tres motocicletas robadas en estos hechos delictivos.



