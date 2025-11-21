Hoy y el lunes los servicios de SAETA operarán con un horario similar al de un domingo

Esta aplicación permite ver en tiempo real la localización de las unidades en el mapa de su recorrido.

La SAETA APP está disponible para descarga gratuita en Google Play para dispositivos Android.

Este fin de semana largo se debe al traslado del feriado por el Día de la Soberanía Nacional, que conmemora la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida el 20 de noviembre de 1845.

Además, este viernes es un día no laborable con fines turísticos.



