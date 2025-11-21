 imagen

EN VIVO 17:00 a 19:00 HRS

Todo Pasa

Conducción: Cristal Pardo

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Hoy y el lunes los servicios de SAETA operarán con un horario similar al de un domingo

Los usuarios podrán seguir la ubicación de los coches a través de SAETA APP.

Salta Hoy

21 / 11 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Esta aplicación permite ver en tiempo real la localización de las unidades en el mapa de su recorrido. 

La SAETA APP está disponible para descarga gratuita en Google Play para dispositivos Android. 

Este fin de semana largo se debe al traslado del feriado por el Día de la Soberanía Nacional, que conmemora la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida el 20 de noviembre de 1845. 

Además, este viernes es un día no laborable con fines turísticos.


 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO