Primer caso en Salta de estafa por compartir pantalla

Recibió un llamado de WhatsApp que aparentaba ser de una tarjeta de crédito porque tenía hasta el logotipo.

El estafador le pidió compartir pantalla para habilitar una tarjeta virtual.

Al hacerlo, el delincuente accedió a su teléfono y gestionó préstamos sin su consentimiento.

Hora después la mujer descubrió la estafa, cuando se dio cuenta de que habían transferencias por 5 millones de pesos.

La Fiscalía de Ciberdelitos investiga el caso tras la correspondiente denuncia.



