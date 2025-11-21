 imagen

Primer caso en Salta de estafa por compartir pantalla

En primicia Radio Salta informó que la víctima es una mujer de 60 años oriunda de San Lorenzo. Perdió 5 millones de pesos.

21 / 11 / 2025

 

Recibió un llamado de WhatsApp que aparentaba ser de una tarjeta de crédito porque tenía hasta el logotipo. 

El estafador le pidió compartir pantalla para habilitar una tarjeta virtual. 

Al hacerlo, el delincuente accedió a su teléfono y gestionó préstamos sin su consentimiento. 

Hora después la mujer descubrió la estafa, cuando se dio cuenta de que habían transferencias por 5 millones de pesos. 

La Fiscalía de Ciberdelitos investiga el caso tras la correspondiente denuncia. 


 

