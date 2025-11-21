 imagen

Todo Pasa

Conducción: Cristal Pardo

Punto de Encuentro

Periodístico

60 Municipios

Red Federal de Información local.

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Hasta el domingo se desarrollará la Feria de Arte Salta en San Lorenzo Chico

Con entrada libre y gratuita se podrá visitar desde hoy en el horario de 17 a 22 en el Condominio La Trinidad. Este año, la propuesta reúne exposición y venta de obras de más de 200 artistas de todo el país.

Salta Hoy

21 / 11 / 2025

 

También charlas a cargo de especialistas, presentaciones editoriales, música en vivo y una variada oferta gastronómica que acompaña el recorrido.

La arquitecta Claudia Lamas, organizadora de FAS -Feria de Arte Salta- y directora de Casa Galería, destacó el valor cultural del encuentro. 

Afirmó que “tenemos artistas referentes que nos hacen quedar bien en cualquier parte del mundo”, subrayando la calidad y la proyección internacional del talento local.

Remarcó también la necesidad de cambiar el epicentro, señalando que “no todo tiene que suceder siempre en Buenos Aires”, y que es fundamental federalizar los espacios culturales.

Claudia Lamas resaltó que más del 80% de los artistas participantes son del NOA, un dato que según señaló pone en evidencia no solo la fuerza creativa de la región, sino también la diversidad de expresiones culturales que nacen en estas provincias.

 

AM840

FM96.9

