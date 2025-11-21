El diputado provincial Juan Esteban Romero cumplió su mandato como legislador
Ha sido un honor representar a los salteños estos 4 años, siempre defendiendo mis convicciones, apostando por la transparencia y levantando la voz por una Salta que mire hacia adelante, mencionó en sus redes sociales.
Salta Hoy
21 / 11 / 2025
VER GALERÍA
"Cierro esta etapa con enorme gratitud por todo lo aprendido y por cada persona que formó parte del camino".
Juan Esteban Romero dijo también que el compromiso sigue intacto.
"Vamos a seguir trabajando por una Salta más productiva, con mayor institucionalidad y con un verdadero horizonte de futuro", expresó.