Fuertes vientos causaron caos en Metán, afortunadamente no se reportaron heridos
La actividad meteorológica comenzó hoy alrededor de las 4:00 de la madrugada en San José de Metán y se mantuvo hasta las 6:00 en el sur provincial.
21 / 11 / 2025
[Fotos gentileza diario El Tribuno]
Las ráfagas superaron los 70 kilómetros por hora, lo que provocó cortes de energía eléctrica, voladura de techos y caída de árboles en varios barrios.
Los vecinos sintieron temor debido a la oscuridad total y los fuertes ruidos.
En el barrio El Crestón, una rama enorme de un Eucalipto cayó sobre una casa, pero no hubo daños de consideración.
Bomberos y policías, como así también preventores y otros equipos de la Municipalidad de Metán trabajan para despejar las calles y atender la situación.