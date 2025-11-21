 imagen

EN VIVO 09:00 a 11:00 HRS

Sin Filtro

Conducción: Maximiliano Rodriguez y Delia Aguilar

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Fuertes vientos causaron caos en Metán, afortunadamente no se reportaron heridos

La actividad meteorológica comenzó hoy alrededor de las 4:00 de la madrugada en San José de Metán y se mantuvo hasta las 6:00 en el sur provincial.

Salta Hoy

21 / 11 / 2025

 

[Fotos gentileza diario El Tribuno]

Las ráfagas superaron los 70 kilómetros por hora, lo que provocó cortes de energía eléctrica, voladura de techos y caída de árboles en varios barrios. 

Los vecinos sintieron temor debido a la oscuridad total y los fuertes ruidos. 

En el barrio El Crestón, una rama enorme de un Eucalipto cayó sobre una casa, pero no hubo daños de consideración.

Bomberos y policías, como así también preventores y otros equipos de la Municipalidad de Metán trabajan para despejar las calles y atender la situación.

 

AM840

FM96.9

