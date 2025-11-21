Fuertes vientos causaron caos en Metán, afortunadamente no se reportaron heridos

[Fotos gentileza diario El Tribuno]

Las ráfagas superaron los 70 kilómetros por hora, lo que provocó cortes de energía eléctrica, voladura de techos y caída de árboles en varios barrios.

Los vecinos sintieron temor debido a la oscuridad total y los fuertes ruidos.

En el barrio El Crestón, una rama enorme de un Eucalipto cayó sobre una casa, pero no hubo daños de consideración.

Bomberos y policías, como así también preventores y otros equipos de la Municipalidad de Metán trabajan para despejar las calles y atender la situación.