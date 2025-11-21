Prisión preventiva para el policía federal acusado de pedofilia digital

Todo comenzó por un operativo del sistema de investigación estadounidense de protección infantil online que detectó la actividad ilícita que se desarrollaba en la ciudad de Salta.

En un allanamiento en esta capital, secuestraron dispositivos digitales donde encontraron 60 mil archivos, entre fotos y videos, que contienen imágenes de niños y niñas abusados.

El policía federal de 31 años distribuía este material a través de redes P2P.

Está acusado por el delito de distribución de material de abuso y/o explotación sexual infantil, agravado por la participación de menores de 13 años en múltiples hechos.