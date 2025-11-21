 imagen

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Prisión preventiva para el policía federal acusado de pedofilia digital

El juez de Garantías, Antonio Pastrana, dictó la medida solicitada por la fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, por riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación.

Salta Hoy

21 / 11 / 2025

 

Todo comenzó por un operativo del sistema de investigación estadounidense de protección infantil online que detectó la actividad ilícita que se desarrollaba en la ciudad de Salta. 

En un allanamiento en esta capital, secuestraron dispositivos digitales donde encontraron 60 mil archivos, entre fotos y videos, que contienen imágenes de niños y niñas abusados. 

El policía federal de 31 años distribuía este material a través de redes P2P.

Está acusado por el delito de distribución de material de abuso y/o explotación sexual infantil, agravado por la participación de menores de 13 años en múltiples hechos. 

 

