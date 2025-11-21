El Senado aprobó el Presupuesto y la Ley de Ministerios

El oficialismo destacó que el 88% de los recursos se dirigirán a los ejes de educación, salud y seguridad, y que la masa salarial y el servicio de deuda fueron contemplados.

El único voto en contra fue el del senador por Cachi, Walter Wayar, quien argumentó que el texto llegó "sobre la hora" y sin tiempo suficiente para su análisis.

En cuanto a la Ley de Ministerios, se crea formalmente la figura de la Jefatura de Gabinete y fija un tope de 30 secretarías de Estado.