Salta Hoy (Resumen Semanal)

Conducción: Lara Neira

"A Lo Nuestro"

Magazine sobre la identidad y raíces salteñas que profundiza en nuestra particular cultura. 

Sin extremos

Magazine de entretenimiento 

Artes y Oficios

Programa de formación profesional

Buenas noches en Tango

Leticia Visich

Música y Memoria

Un espacio para la memoria, el mejor relato de la historia y las costumbres de nuestra Salta, amenizado con la mejor música folclórica.  

 

Lanús busca la gloria en la final de la Sudamericana

El "Granate" se medirá ante Atlético Mineiro en Asunción, Paraguay.

Deportes

22 / 11 / 2025

 

Lanús enfrentará este sábado al Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana, en un duelo decisivo que se disputará en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino llega con el once prácticamente confirmado y con la ilusión de conquistar su segundo título en el certamen.

Nahuel Losada, figura en este 2025, será el arquero titular. La defensa estará integrada por Gonzalo Pérez y Sasha Marcich como laterales, mientras que la zaga central la conformarán Carlos Izquierdoz y José Canale. En el mediocampo, Agustín Cardozo y el joven Agustín Medina ocuparán el doble cinco, con Eduardo Salvio, Marcelino Moreno y Ramiro Correa más adelantados. Rodrigo Castillo, héroe en la semifinal ante Universidad de Chile, será la referencia en ataque.

Lanús buscará sumar su segunda Sudamericana —la primera fue en 2013— y alcanzar a los clubes más ganadores del torneo, entre ellos Boca, Independiente, Athletico Paranaense, Independiente del Valle y Liga de Quito

AM840

FM96.9

