Accidente fatal en la ruta 34: un motociclista murió tras chocar con una camioneta

Sucedió a la altura de Ballivián, en el departamento General San Martín.

Salta Hoy

22 / 11 / 2025

 

Un trágico siniestro vial ocurrió en las últimas horas sobre la ruta nacional 34, a la altura de Ballivián, en el departamento General San Martín. Una motocicleta y una camioneta colisionaron de manera frontal por motivos que aún son investigados por la Justicia.

Según las primeras informaciones, el motociclista —que circulaba desde Ballivián hacia Campichuelo— habría cruzado de carril e impactado de frente contra una camioneta que se desplazaba en sentido sur–norte. A raíz del violento choque, el conductor de la moto falleció en el lugar. Si bien trascendió que sería oriundo de Campichuelo, esta información aún no fue confirmada oficialmente.

Gendarmería Nacional y la Policía de la Provincia trabajaron en la escena para ordenar el tránsito y resguardar el área del accidente. Dos ambulancias asistieron a los involucrados: una trasladó al conductor de la camioneta a un centro de salud de Ballivián, mientras que la otra se dirigió al hospital de Embarcación.

Hasta el momento, no se difundió la identidad de las personas implicadas ni el parte médico del ocupante de la camioneta. La fiscalía interviniente investiga cómo se produjo el cruce de carril y las eventuales responsabilidades en el siniestro.

El tránsito sobre la ruta 34 estuvo parcialmente interrumpido durante varias horas debido a las tareas periciales y al retiro de los vehículos.

