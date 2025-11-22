 imagen

EN VIVO 13:00 a 14:00 HRS

Salta Hoy (Resumen Semanal)

Conducción: Lara Neira

PROX. 14:00 a 16:00 HRS

 

"A Lo Nuestro"

Magazine sobre la identidad y raíces salteñas que profundiza en nuestra particular cultura. 

PROX. 16:00 a 17:30 HRS

 

Sin extremos

Magazine de entretenimiento 

PROX. 17:30 a 19:00 HRS

 

Artes y Oficios

Programa de formación profesional

PROX. 19:00 a 20:30 HRS

 

Buenas noches en Tango

Leticia Visich

PROX. 20:30 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Un espacio para la memoria, el mejor relato de la historia y las costumbres de nuestra Salta, amenizado con la mejor música folclórica.  

 

Desesperada búsqueda de un hombre mayor perdido en los cerros de La Silleta

Desde el domingo, familiares y equipos de rescate buscan sin éxito a Florencio Mamani, de 86 años.

Salta Hoy

22 / 11 / 2025

 

Desde el domingo, familiares y equipos de rescate buscan sin éxito a Florencio Mamani, un hombre de 86 años que se extravió entre los cerros de Uriburu mientras salía a campear sus animales. Según los rescatistas, el adulto mayor, de contextura delgada y aproximadamente 1,50 metros de altura, vestía pantalón azul, remera gris, camisa verde oscura, gorro negro y calzado tipo sapitos.

Las difíciles condiciones del terreno —vegetación espesa, quebradas profundas y cambios bruscos del clima— complican la búsqueda, que incluye a policía, bomberos voluntarios y grupos especializados. Hasta el momento, no se ha encontrado ningún rastro del hombre.

Este caso se suma a otras dos desapariciones ocurridas este año en la misma zona: María Romero, docente vista por última vez en marzo, aún no ha sido localizada; y Walter Timoteo Sarapura, extraviado en junio, cuyo cuerpo fue hallado en septiembre en el cerro El Zapallar.

AM840

FM96.9

