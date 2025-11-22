Desesperada búsqueda de un hombre mayor perdido en los cerros de La Silleta

Desde el domingo, familiares y equipos de rescate buscan sin éxito a Florencio Mamani, un hombre de 86 años que se extravió entre los cerros de Uriburu mientras salía a campear sus animales. Según los rescatistas, el adulto mayor, de contextura delgada y aproximadamente 1,50 metros de altura, vestía pantalón azul, remera gris, camisa verde oscura, gorro negro y calzado tipo sapitos.

Las difíciles condiciones del terreno —vegetación espesa, quebradas profundas y cambios bruscos del clima— complican la búsqueda, que incluye a policía, bomberos voluntarios y grupos especializados. Hasta el momento, no se ha encontrado ningún rastro del hombre.

Este caso se suma a otras dos desapariciones ocurridas este año en la misma zona: María Romero, docente vista por última vez en marzo, aún no ha sido localizada; y Walter Timoteo Sarapura, extraviado en junio, cuyo cuerpo fue hallado en septiembre en el cerro El Zapallar.