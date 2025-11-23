Suba inminente del GNC en Salta por el aumento de los costos operativos

El precio del gas natural comprimido (GNC) en Salta volverá a incrementarse en los próximos días, impulsado por una serie de aumentos que desde mediados de 2023 vienen presionando sobre la estructura de costos de las estaciones de servicio. Empresarios del sector confirmaron que cada establecimiento definirá su propio porcentaje de ajuste según sus costos operativos, aunque la actualización será generalizada.

Actualmente, el valor del metro cúbico se ubica entre 740 y 750 pesos, cifra que se mantuvo estable desde fines de julio, pero que ya no alcanza para cubrir los incrementos acumulados. Desde la Cámara de Estaciones de Servicio, Expendedores de Combustibles y Afines de Salta señalaron que los operadores llevan meses absorbiendo aumentos en distintos rubros esenciales para el funcionamiento del sistema.

El principal factor que empuja la suba es el gas natural, cuya tarifa está vinculada al precio de la nafta súper. Desde el último estudio de costos realizado en julio, este insumo se encareció 21,69%, convirtiéndose en el mayor impacto dentro de la estructura operativa. A esto se suma el incremento de la energía eléctrica, indispensable para el trabajo de los compresores, que aumentó cerca del 7% entre fines de julio y octubre.

Otro componente es el costo laboral. Aunque no se llegó a un acuerdo paritario, las estaciones aplicaron actualizaciones mensuales de entre 5% y 8% para evitar un mayor atraso salarial. También los insumos mecánicos, repuestos y piezas para compresores y surtidores, se encarecieron por la inflación atada al dólar.

El sector advierte que la brecha entre costos y precio al público se amplió de manera considerable, generando presión sobre la viabilidad económica de muchas estaciones. En el análisis comparativo regional, Salta todavía mantiene precios más bajos que provincias vecinas: en Jujuy y Tucumán, el metro cúbico supera los 800 pesos, diferencias que responden a particularidades locales como tarifas de transporte, estructura impositiva y costos específicos de operación