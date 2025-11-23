Colapinto cuestiona el rendimiento de su Alpine tras el Gran Premio en Las Vegas

La experiencia de Franco Colapinto en el Gran Premio de Las Vegas dejó un saldo negativo y fuertes críticas hacia su equipo, Alpine. El piloto argentino finalizó en la 17.ª posición tras una carrera marcada por incidentes y problemas técnicos que afectaron el desempeño del monoplaza desde el inicio.

Colapinto sufrió un golpe en la largada a manos de Alexander Albon, de Williams, que provocó daños en el difusor de su coche, comprometiendo seriamente la eficiencia aerodinámica y el ritmo general durante toda la prueba. “La sensación al volante era de una degradación mucho mayor de la que teóricamente indicaban los datos”, explicó el argentino, describiendo la carrera como “frustrante” y calificando la dinámica del monoplaza como un “desastre”.

El piloto detalló que la inestabilidad del tren trasero dificultaba tanto la tracción al salir de las curvas como la gestión del frenado, complicando cualquier intento de competitividad. Aunque valoró la resiliencia requerida para completar la carrera bajo estas condiciones, no ocultó su bronca ante la imposibilidad de obtener mejores resultados.

Colapinto también criticó la estrategia del equipo, señalando que la decisión de prolongar demasiado el relevo con el compuesto medio y realizar la parada en boxes de manera temprana fue errónea, especialmente cuando los neumáticos duros ofrecían mayor rendimiento. “El balance fue la constante de la noche”, concluyó, dejando en claro que Alpine deberá revisar y ajustar sus decisiones de cara al próximo Gran Premio