Alarma en Vialidad: la RN 9 y 34 requieren “mantenimiento urgente”

La Federación del Personal de Vialidad Nacional alertó sobre el crítico estado de las rutas del país, señalando que entre el 65 % y 70 % de los 40.000 km de carreteras nacionales se encuentran en condiciones “regulares o malas”. Entre los tramos más comprometidos destacan la ruta nacional 9 y la 34, fundamentales para Salta y la conectividad del NOA.

El secretario gremial, Fabián Catanzaro, cuestionó la política de “obra pública cero” del Gobierno nacional y advirtió que la reparación de estas rutas será entre tres y cinco veces más cara si no se interviene de inmediato.

Respecto a Salta, se prevé la duplicación de calzada en un tramo de 26 km entre Rosario de la Frontera y el puente sobre el río Yatasto, con una inversión estimada de 85 mil millones de pesos y un plazo de ejecución de 36 meses, tras gestiones directas del gobernador Gustavo Sáenz ante la Casa Rosada.

El informe sindical también menciona otras rutas críticas, como la RN 151 en La Pampa, RN 3 al sur de Bahía Blanca, RN 23 en Río Negro, RN 7 (Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires) y la RN 8, poniendo de relieve la necesidad de un mantenimiento profundo más allá del bacheo puntual.