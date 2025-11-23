Crisis en el IPS: el Círculo Médico abrió diálogo con el gobernador Sáenz

Tras una semana de extrema tensión institucional, el Círculo Médico de Salta (CMS) confirmó que el gobernador Gustavo Sáenz y el ministro de Salud, Federico Mangione, convocaron a una mesa de negociación para intentar encauzar el conflicto con el Instituto Provincial de Salud (IPS).

La entidad médica destacó que la convocatoria representa un avance significativo, ya que hasta el momento no había existido diálogo directo con el Ejecutivo. “Lo positivo es que el gobernador y el ministro llamaron a esto. Ellos se acercaron y dijeron: dialoguemos”, expresó la Comisión Directiva. También aclararon que la instancia no implica una recomposición del vínculo con el IPS, sino un canal abierto exclusivamente con el Gobierno provincial.

El conflicto se profundizó en los últimos días luego de que el IPS decidiera rescindir el convenio vigente desde 2005, argumentando que el CMS había actuado de manera “extorsiva” al cortar el crédito a los afiliados el 17 de noviembre. El coordinador prestacional del organismo, Mariano Vittar, señaló que la medida buscaba “proteger los recursos de la obra social y garantizar la atención”.

El Círculo Médico respondió mediante una solicitada titulada “Preocupa a los médicos de Salta el inminente colapso del sistema de salud provincial”, donde aseguró que la rescisión fue “unilateral y sin causa”, que atenta contra la unidad profesional y afecta directamente a los afiliados, que perderán la libertad de elegir a su médico. La entidad sostiene que el IPS mantiene una deuda superior a $4.000 millones con sus asociados.

Este sábado, el CMS publicó una nueva solicitada en la que, si bien mantuvo sus críticas, llamó al Ejecutivo provincial y al IPS a “deponer la actitud hostil” y retomar un diálogo sincero.

El conflicto se intensificó la semana pasada, cuando el CMS suspendió el crédito por considerar insostenible la situación. En paralelo, el IPS comunicó que numerosos médicos comenzaban a firmar convenios directos como prestadores, mientras que desde el Círculo Médico denunciaron que el organismo envió notas intimando a profesionales de consultorios propios a incorporarse bajo esa modalidad