Franco Colapinto terminó 17º en un accidentado Gran Premio de Las Vegas

El Gran Premio de Las Vegas fue una carrera amarga para Franco Colapinto, quien finalizó 17º y último entre los pilotos que completaron la competencia. La antepenúltima fecha del calendario de Fórmula 1 estuvo marcada por una largada caótica que afectó al argentino desde el inicio.

Colapinto, que partió 15º con el Alpine, fue golpeado en la primera curva por el Williams de Alexander Albon, su excompañero, quien llegó pasado de velocidad y dañó el difusor del A525. La pérdida de carga aerodinámica condicionó por completo el rendimiento del auto en una pista que ya de por sí ofrece poca adherencia. A esto se sumó una detención en boxes de más de 4 segundos, casi el doble de lo normal, lo que terminó de sellar un domingo complicado.

Solo los abandonos de Albon, Gabriel Bortoleto y Lance Stroll impidieron que Colapinto quedara último en la clasificación general. “Es bueno seguir completando todas las vueltas, incluso con daños, pero da bronca no haber sido competitivo”, expresó el piloto tras la carrera.

En la punta, Max Verstappen (Red Bull) se quedó con una nueva victoria. El neerlandés largó segundo, superó a Lando Norris (McLaren) en la primera curva —cuando el británico se pasó y perdió posiciones— y dominó el resto de las 50 vueltas. Norris logró recuperar el segundo puesto, pero no tuvo ritmo para disputarle la victoria.

El tercer lugar quedó para George Russell (Mercedes). Su compañero Kimi Antonelli había terminado cuarto, pero recibió un recargo de cinco segundos por irregularidades en el procedimiento de largada, lo que elevó a Oscar Piastri (McLaren) al cuarto lugar, aunque sin mostrar un gran desempeño.

Sin embargo la FIA detectó que ambos McLaren incumplían el grosor mínimo reglamentario del bloque posterior de deslizamiento, que debe ser de 9 milímetros. Tanto Norris como Piastri fueron citados a declarar junto a representantes del equipo y luego los descalificaron.

Este castigo modifica el campeonato de pilotos. Hoy Norris lideraba con 408 puntos, seguido por Piastri con 378 y Verstappen con 366. Ante esta sanción McLaren pierde los puntos de Las Vegas, Norris queda con 390 y Piastri con 366, igualado con el neerlandés, a falta de 58 puntos en juego en las últimas dos carreras: Qatar (28 al 30 de noviembre) y Abu Dhabi (5 al 7 de diciembre).