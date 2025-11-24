Asumieron los diputados y senadores provinciales electos en mayo

La jornada comenzó a las 8.30 con la sesión del Senado, presidida por el vicegobernador y presidente de la Cámara Alta, Antonio Marocco.

Hasta pasadas las 10:00 doce senadores electos prestaron juramento para cumplir su mandato hasta 2029. Mashur Lapad fue ratificado como vicepresidente primero de la Cámara Alta.

Departamento Cachi: Manrique Iván Burgos

Departamento Cafayate: Sergio Rodrigo Saldaño

Departamento Capital: Roque Ramón Cornejo Avellaneda

Departamento Chicoana: Esteban D’Andrea Cornejo

Departamento General Güemes: Enrique Antonio Cornejo Saravia

Departamento Guachipas: Diego Evaristo Cari

Departamento La Poma: Dani Raúl Nolasco

Departamento Los Andes: Carlos Nicolás Guitián

Departamento Molinos: Edgardo Gonzalo Guaymás

Departamento Rosario de Lerma: Leonor Nieves Minetti

Departamento San Carlos: José Rolando Guaimás

Departamento La Caldera: Daniel Roberto Moreno Ovalle

Pasadas las 11:00 se llevó a cabo la sesión de Diputados con treinta legisladores.

Esteban "Tuty" Amat continuará al frente del cuerpo como presidente.

Departamento Anta

Cuellar, Juan

Orellana, Francisco

Alabi, Enzo

Departamento Cachi

Plaza, Miguel

Departamento Capital

Kripper, Guillermo

Ibarra, Marianela

Fonseca, Frida

Galíndez, Gastón

Cansino, José

Davids, María Elena

Virgili, Eduardo

Domínguez, Fernanda

Lastra, Franco

Cayo, María Victoria

Departamento Cafayate

Peñalba, Patricio

Departamento Chicoana

Ayón, Emanuel

Departamento Iruya

Chosco, Oscar

Departamento Metán

López, Sergio

García, Rodrigo

Dantur, Gustavo

Departamento Orán

Lara Gros, Marcelo

Valenzuela, Fabián

Esper, Alejandro

Departamento Rosario de la Frontera

Orozco, Gustavo

Marinaro, Marianela

Departamento Rivadavia

Segundo, Rogelio

Catardo, Marcos

Departamento San Martín

Restom, Jorge

Goicoechea, Mónica

Arce, Nicolás

El oficialismo reafirma su mayoría en ambas cámaras.

En este marco, tomó la palabra Gastón Galíndez, quien expresó su emoción por su llegada a la Legislatura y adelantó cuáles serán sus primeras líneas de trabajo.

Además, fue consultado sobre su paso por su partido anterior y su posición política actual, tema sobre el que también se refirió ante los medios.

En la misma sesión, también se expresó el diputado Roque Cornejo, quien aseguró que su intención es trabajar cerca de los salteños y “devolver el poder a la gente”, impulsando nuevas ideas y energías dentro de la Legislatura.

Cornejo fue consultado sobre la situación de la provincia y señaló cuáles son, a su criterio, los ámbitos en los que Salta necesita profundizar para mejorar la realidad de la ciudadanía.