Asumieron los diputados y senadores provinciales electos en mayo
La Legislatura de la Provincia celebró esta mañana la ceremonia de incorporación y sesión preparatoria.
Salta Hoy
24 / 11 / 2025
La jornada comenzó a las 8.30 con la sesión del Senado, presidida por el vicegobernador y presidente de la Cámara Alta, Antonio Marocco.
Hasta pasadas las 10:00 doce senadores electos prestaron juramento para cumplir su mandato hasta 2029. Mashur Lapad fue ratificado como vicepresidente primero de la Cámara Alta.
Departamento Cachi: Manrique Iván Burgos
Departamento Cafayate: Sergio Rodrigo Saldaño
Departamento Capital: Roque Ramón Cornejo Avellaneda
Departamento Chicoana: Esteban D’Andrea Cornejo
Departamento General Güemes: Enrique Antonio Cornejo Saravia
Departamento Guachipas: Diego Evaristo Cari
Departamento La Poma: Dani Raúl Nolasco
Departamento Los Andes: Carlos Nicolás Guitián
Departamento Molinos: Edgardo Gonzalo Guaymás
Departamento Rosario de Lerma: Leonor Nieves Minetti
Departamento San Carlos: José Rolando Guaimás
Departamento La Caldera: Daniel Roberto Moreno Ovalle
Pasadas las 11:00 se llevó a cabo la sesión de Diputados con treinta legisladores.
Esteban "Tuty" Amat continuará al frente del cuerpo como presidente.
Departamento Anta
Cuellar, Juan
Orellana, Francisco
Alabi, Enzo
Departamento Cachi
Plaza, Miguel
Departamento Capital
Kripper, Guillermo
Ibarra, Marianela
Fonseca, Frida
Galíndez, Gastón
Cansino, José
Davids, María Elena
Virgili, Eduardo
Domínguez, Fernanda
Lastra, Franco
Cayo, María Victoria
Departamento Cafayate
Peñalba, Patricio
Departamento Chicoana
Ayón, Emanuel
Departamento Iruya
Chosco, Oscar
Departamento Metán
López, Sergio
García, Rodrigo
Dantur, Gustavo
Departamento Orán
Lara Gros, Marcelo
Valenzuela, Fabián
Esper, Alejandro
Departamento Rosario de la Frontera
Orozco, Gustavo
Marinaro, Marianela
Departamento Rivadavia
Segundo, Rogelio
Catardo, Marcos
Departamento San Martín
Restom, Jorge
Goicoechea, Mónica
Arce, Nicolás
El oficialismo reafirma su mayoría en ambas cámaras.
En este marco, tomó la palabra Gastón Galíndez, quien expresó su emoción por su llegada a la Legislatura y adelantó cuáles serán sus primeras líneas de trabajo.
Además, fue consultado sobre su paso por su partido anterior y su posición política actual, tema sobre el que también se refirió ante los medios.
En la misma sesión, también se expresó el diputado Roque Cornejo, quien aseguró que su intención es trabajar cerca de los salteños y “devolver el poder a la gente”, impulsando nuevas ideas y energías dentro de la Legislatura.
Cornejo fue consultado sobre la situación de la provincia y señaló cuáles son, a su criterio, los ámbitos en los que Salta necesita profundizar para mejorar la realidad de la ciudadanía.