 imagen

EN VIVO 22:00 a 23:00 HRS

Música y Memoria

Conducción: Miguel Ángel Cáseres

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Asumieron los diputados y senadores provinciales electos en mayo

La Legislatura de la Provincia celebró esta mañana la ceremonia de incorporación y sesión preparatoria.

Salta Hoy

24 / 11 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La jornada comenzó a las 8.30 con la sesión del Senado, presidida por el vicegobernador y presidente de la Cámara Alta, Antonio Marocco. 

Hasta pasadas las 10:00 doce senadores electos prestaron juramento para cumplir su mandato hasta 2029.  Mashur Lapad fue ratificado como vicepresidente primero de la Cámara Alta.

Departamento Cachi: Manrique Iván Burgos

Departamento Cafayate: Sergio Rodrigo Saldaño

Departamento Capital: Roque Ramón Cornejo Avellaneda

Departamento Chicoana: Esteban D’Andrea Cornejo

Departamento General Güemes: Enrique Antonio Cornejo Saravia

Departamento Guachipas: Diego Evaristo Cari

Departamento La Poma: Dani Raúl Nolasco

Departamento Los Andes: Carlos Nicolás Guitián

Departamento Molinos: Edgardo Gonzalo Guaymás

Departamento Rosario de Lerma: Leonor Nieves Minetti

Departamento San Carlos: José Rolando Guaimás

Departamento La Caldera: Daniel Roberto Moreno Ovalle

 

Pasadas las 11:00 se llevó a cabo la sesión de Diputados con treinta legisladores. 

Esteban "Tuty" Amat continuará al frente del cuerpo como presidente.

Departamento Anta

Cuellar, Juan
Orellana, Francisco
Alabi, Enzo

Departamento Cachi

Plaza, Miguel

Departamento Capital

Kripper, Guillermo
Ibarra, Marianela
Fonseca, Frida
Galíndez, Gastón
Cansino, José
Davids, María Elena
Virgili, Eduardo
Domínguez, Fernanda
Lastra, Franco
Cayo, María Victoria

Departamento Cafayate

Peñalba, Patricio

Departamento Chicoana

Ayón, Emanuel

Departamento Iruya

Chosco, Oscar

Departamento Metán

López, Sergio
García, Rodrigo
Dantur, Gustavo

Departamento Orán

Lara Gros, Marcelo
Valenzuela, Fabián
Esper, Alejandro

Departamento Rosario de la Frontera

Orozco, Gustavo
Marinaro, Marianela

Departamento Rivadavia

Segundo, Rogelio
Catardo, Marcos

Departamento San Martín

Restom, Jorge
Goicoechea, Mónica
Arce, Nicolás

El oficialismo reafirma su mayoría en ambas cámaras. 

En este marco, tomó la palabra Gastón Galíndez, quien expresó su emoción por su llegada a la Legislatura y adelantó cuáles serán sus primeras líneas de trabajo.

Además, fue consultado sobre su paso por su partido anterior y su posición política actual, tema sobre el que también se refirió ante los medios.

En la misma sesión, también se expresó el diputado Roque Cornejo, quien aseguró que su intención es trabajar cerca de los salteños y “devolver el poder a la gente”, impulsando nuevas ideas y energías dentro de la Legislatura.

Cornejo fue consultado sobre la situación de la provincia y señaló cuáles son, a su criterio, los ámbitos en los que Salta necesita profundizar para mejorar la realidad de la ciudadanía.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO