Se vienen los cambios: El ministro Villada anunció que no continuará en su cargo

La decisión fue confirmada por el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada, esta mañana en una rueda de prensa. Empezaron a aparecer carteles para la reelección de Sáenz.

Salta Hoy

24 / 11 / 2025

 

Villada es un funcionario clave en el gobierno provincial, y confirmó así los cambios que se anunciaron en el gabinete. 

Además, trascendió su posible continuidad en la Casa de Salta en Buenos Aires. 

Otra novedad política en el feriado

Empezaron a aparecer los primeros carteles con la leyenda “Gustavo Sáenz 2027”, en clara referencia a su reeleción.

En la Plaza Güemes, frente a la Legislatura, se pudo ver una gran bandera que portaba un grupo de simpatizantes de este movimiento político. 

 

