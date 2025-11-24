Se vienen los cambios: El ministro Villada anunció que no continuará en su cargo

Villada es un funcionario clave en el gobierno provincial, y confirmó así los cambios que se anunciaron en el gabinete.

Además, trascendió su posible continuidad en la Casa de Salta en Buenos Aires.

Otra novedad política en el feriado

Empezaron a aparecer los primeros carteles con la leyenda “Gustavo Sáenz 2027”, en clara referencia a su reeleción.

En la Plaza Güemes, frente a la Legislatura, se pudo ver una gran bandera que portaba un grupo de simpatizantes de este movimiento político.