Trágico fin de semana largo en Salta: cinco motociclistas perdieron la vida en accidentes

[Foto: accidente en Barrio Autódromo]

Durante el fin de semana largo, cinco motociclistas fallecieron en accidentes en la provincia. Tres de ellos murieron en choques ocurridos en la Capital y en el interior.

El primer accidente se registró el viernes en la Ruta Nacional 34 a la altura de General Ballivián, donde un hombre de 30 años falleció tras chocar su moto contra una camioneta.

El sábado a las 10:30, un joven de 26 años murió al colisionar su motocicleta con un camión recolector en Avenida Católica y El Comercio, en Barrio Autódromo de esta capital.

El acompañante fue trasladado en código rojo al Hospital San Bernardo.

También ese día, el sábado a las 15:00 horas, un hombre de 50 años perdió la vida tras derrapar en la Ruta Nacional 68, cerca de Coronel Moldes.

Además, se reportaron dos muertes sobrevinientes de accidentes previos.

El sábado a las 14:00 murió un joven de 21 años, quien el jueves por la noche había chocado su motocicleta contra un colectivo que estaba estacionado en barrio Palermo, de Salta capital.

En tanto, el domingo a las 7:00 falleció un hombre de 50 años en Orán que el martes por la tarde en su motocicleta había chocado con una camioneta.

Suman 5 las muertes de motociclistas en el fin de semana largo, totalizando 10 fallecimientos en lo que va del mes de noviembre. Preocupa a las autoridades que las 10 víctimas eran motociclistas.