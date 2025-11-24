 imagen

Hay un detenido por el homicidio en el barrio Santa Cecilia

Un hombre de 34 años fue asesinado este domingo en horas de la tarde.

Salta Hoy

24 / 11 / 2025

 

Fue encontrado con heridas de arma blanca en la vía pública y fue trasladado de urgencia al Hospital San Bernardo, donde falleció. 

El fiscal Santiago López Soto investiga el caso y dispuso el trabajo de Criminalística en el lugar.

Además ordenó el traslado del cuerpo al Servicio de Tanatología Forense del CIF, para realizar la correspondiente autopsia.

Un sospechoso fue detenido tras presentarse espontáneamente en una comisaría.

La audiencia de imputación se realizará en las próximas horas. 


 

AM840

FM96.9

