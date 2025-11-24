Narcotráfico en Salta: Un problema nacional que requiere acción coordinada

En primer lugar, sostuvo que el tráfico de droga es un problema de todo el país y reclamó políticas más firmes y coordinadas entre las distintas jurisdicciones.

Orozco sostuvo que hace años viene marcando ante la Fiscalía de Narco-criminalidad los sitios de Rosario de la Frontera donde podrían bajar avionetas del narcotráfico y afirmó que, con el tiempo, en varios de esos lugares se comprobó que tenía razón.

Por último, Orozco apuntó con dureza contra algunos finqueros, Sostuvo que no pueden seguir mirando para otro lado frente al uso de pistas clandestinas en sus propiedades y remarcó que, si se quiere combatir en serio al narcotráfico, también hay que exigir responsabilidades a quienes permiten estas situaciones en sus fincas.