Avanza la obra del puente en Vaqueros
El Ing. Federico Casas, director del distrito Salta de Vialidad Nacional, comentó en diálogo con Radio Salta que avanza la construcción del primer puente sobre el río Vaqueros, como parte de la obra que incluye dos nuevos puentes y formato de autopista desde la rotonda del Quirquincho hasta el puente Wierna.
Salta Hoy
24 / 11 / 2025
Sobre el estado de las rutas, indicó que en Salta alrededor de un 30 a 35% requiere mayor intervención y que el objetivo es mejorar progresivamente esa situación hacia 2026.
Además, confirmó que sigue vigente el convenio firmado en 2024 entre Nación y Provincia, y que este año se reforzó su cumplimiento para asegurar fondos y ejecución de obras.