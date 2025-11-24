Avanza la obra del puente en Vaqueros

Sobre el estado de las rutas, indicó que en Salta alrededor de un 30 a 35% requiere mayor intervención y que el objetivo es mejorar progresivamente esa situación hacia 2026.

Además, confirmó que sigue vigente el convenio firmado en 2024 entre Nación y Provincia, y que este año se reforzó su cumplimiento para asegurar fondos y ejecución de obras.