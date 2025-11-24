Salta será sede del Foro de Boletines Oficiales de la República Argentina

Los días 27 y 28 de noviembre, Salta será sede de la 9° Edición del Foro de Boletines Oficiales de la República Argentina.

El acto de apertura tendrá lugar a las 09:30 horas, en las instalaciones de UTHGRA Salta, en calle Mitre Nº 966 y contará con diversas autoridades de la provincia, y representantes de 19 jurisdicciones del país.

El Foro constituye un espacio federal de articulación institucional que reúne a los boletines oficiales de todas las jurisdicciones del país, orientado a fortalecer la publicidad legal, unificar criterios, intercambiar experiencias, promover estándares comunes y políticas públicas innovadoras en materia de gestión documental, transparencia y acceso a la información.

En esta edición, el Boletín Oficial de la Provincia de Salta fue reconocido por el Foro y honrado con la designación como sede anfitriona, distinción que refleja el proceso de transformación, digitalización y modernización institucional que el organismo ha consolidado en los últimos años, posicionando a Salta como referente nacional en innovación y gestión dentro del ámbito de los boletines oficiales del país.

El encuentro que contará con dos jornadas, se desarrollará en mesas de trabajo, exposiciones y talleres de intercambio institucional y buenas prácticas, abordando temáticas vinculadas a gestión, transparencia, seguridad informática, accesibilidad web, plataformas digitales y estrategias de desarrollo, desde una perspectiva federal e integral.