Hamás afirma que se recuperó el cuerpo de un rehén israelí en el centro Gaza

Una fuente de Hamás informó este lunes que se recuperó el cuerpo de un rehén israelí en el centro de la Franja de Gaza.

La misma lo hizo bajo la condición de anonimato, según indicó a la agencia de noticias Xinhua en un informe señaló que los restos fueron encontrados durante las operaciones de búsqueda realizadas durante los últimos dos días al norte del campamento de refugiados de Nuseirat, en el centro de Gaza.

Según la fuente, en las operaciones participaron miembros de las Brigadas Al Quds, el brazo militar del movimiento Yihad Islámica Palestina, junto con equipos del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Además, indicó que el cuerpo se encuentra en poder de las Brigadas Al Quds y está previsto que sea entregado al CICR, que posteriormente lo transferirá al ejército israelí más tarde ese mismo día, aunque no se especificó la hora.

Cuando se concrete la entrega del cuerpo, solo dos de rehenes israelíes permanecerán en el enclave costero, según los recuentos palestinos e israelíes. El portavoz de Hamás, Hazem Qassem, afirmó que la búsqueda de los rehenes israelíes restantes continúa a pesar de las dificultades y complejidades.

Qassem instó a los mediadores a presionar a Israel para que cumpla con el acuerdo de alto el fuego, incluyendo la reapertura del cruce de Rafah y el avance a la segunda fase del acuerdo.

En tanto, añadió que la delegación de Hamás se encuentra actualmente en El Cairo dialogando con los mediadores del alto el fuego, lo que demuestra su seriedad para avanzar a la siguiente fase.

Qassem también advirtió que las violaciones israelíes podrían socavar el acuerdo de alto el fuego, una preocupación que Hamás ha dejado clara a los mediadores durante las conversaciones de El Cairo.