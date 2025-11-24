El municipio inicia este martes la repavimentación en el sector de la Terminal de Ómnibus

La Municipalidad de Salta comenzará este martes 25 de noviembre, las obras finales del plan de repavimentación de 80 cuadras en el centro de la ciudad.

Dante Colombo, coordinador general de Obras Públicas, explicó que esta etapa comprende la intervención de las arterias que rodean la Terminal de Ómnibus, específicamente en avenida San Martín e Hipólito Yrigoyen.

Los trabajos consisten en tareas de repavimentación integral, que incluyen fresado del pavimento deteriorado, preparación y compactación de la base, y la posterior colocación de una nueva carpeta asfáltica en caliente. Además, se realizarán tareas de nivelación y sellado para mejorar la durabilidad del material y garantizar una circulación más segura y uniforme.

La intervención se ejecutará por tramos en media calzada, permitiendo mantener el tránsito habilitado durante todo el proceso. Se estima que las tareas se extenderán por el término de 10 días.

Se solicita a los conductores circular con precaución por la zona, teniendo en cuenta la presencia de maquinaria y personal trabajando.