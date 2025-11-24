Fin de semana XXL: 1,69 millones de viajeros se movilizaron y generaron $355.789 millones

De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), durante el fin de semana por el Día de la Soberanía Nacional se desplazaron 1.694.000 turistas por la Argentina, un 21% más que en el mismo feriado de 2024. El crecimiento se vio favorecido por la combinación de un clima templado, una agenda nacional muy activa y el formato de cuatro días, que amplió las posibilidades de viaje.

La estadía promedio fue de 2,3 noches (un 15% superior a 2024). Este incremento se explica porque el año pasado el fin de semana tuvo sólo tres días.

El gasto promedio diario por turista fue de $ 91.317, un 3,7% menor en términos reales a 2024, reflejando un comportamiento más austero, pero sosteniendo el consumo básico en gastronomía, alojamiento y transporte.

En total, los turistas desembolsaron $ 355.789 millones el fin de semana, lo que implica un aumento del 34% real frente a los $ 196.233 millones gastados en 2024.

Fin de semana XL de noviembre 2025

Los destinos con mayor movimiento fueron Mar del Plata, Córdoba, Puerto Iguazú, Mendoza y las ciudades termales de Entre Ríos, que alcanzaron ocupaciones muy altas. También se destacaron Bariloche, Salta, Tucumán y los corredores serranos bonaerenses como Tandil. En la Patagonia, sobresalieron El Calafate, El Chaltén, Puerto Madryn y Los Antiguos.

Balance turístico enero-noviembre de 2025

En lo que va del año se celebraron siete fines de semana largos, en los que viajaron 11.964.940 turistas por el país. Estas escapadas representaron un movimiento económico estimado de $ 2.722.208 millones, lo que equivale a 1.944 millones de dólares.

El impacto de estos feriados fue significativo no sólo por la cantidad de personas movilizadas, sino también por su efecto dinamizador sobre las economías regionales, beneficiando a miles de pymes vinculadas con la actividad turística.

Fin de semana positivo para Salta

Los resultados del fin de semana colmaron las expectativas del sector, con niveles de ocupación altos para la época. De esta manera se posicionó entre las provincias del norte con mayor movimiento turístico para estas fechas. Se esperaba un fin de semana “con gran movimiento”, especialmente en los alojamientos de mayor categoría, con un flujo de visitantes intensificándose desde el jueves con la llegada anticipada de turistas que aprovecharon el clima y la variada agenda provincial.

El fin de semana coincidió, además, con las celebraciones por el Día Nacional del Vino, lo que generó una programación especial desde el jueves 20 hasta el lunes 24 de noviembre, incluyendo degustaciones, promociones en vinotecas, descuentos en bares y actividades temáticas en alojamientos, reforzando el interés por los circuitos enológicos del Valle de Lerma, Cafayate y los Valles Calchaquíes. Los visitantes aprovecharon los atractivos emblemáticos de Salta, entre ellos el Tren a las Nubes, el recorrido por la Quebrada de las Conchas, los pueblos históricos como Cachi y Molinos, la gastronomía regional y los circuitos de peñas folclóricas que suelen intensificarse en feriados largos. En conjunto, la provincia vivió un fin de semana con fuerte dinamismo turístico, destacada afluencia y expectativas al alza para la temporada que se aproxima.

Fuente: CAME

Foto: Ámbito