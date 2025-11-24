La ciudad registró un 74% de ocupación y más de 9800 arribos turísticos este fin de semana

El Ente de Turismo de la Municipalidad de Salta informó los resultados del movimiento turístico registrado durante el fin de semana largo, que dejó un promedio de ocupación hotelera del 74%, 9.861 arribos turísticos y un impacto económico estimado en $2.796.406.485,49 para la ciudad.

Entre las propuestas más convocantes se destacó el TC2000, que reunió a más de 50 mil personas en el autódromo Martín Miguel de Güemes, consolidándose como uno de los eventos deportivos más relevantes del año. Asimismo, la ciudad vivió una amplia agenda de actividades culturales, artísticas y recreativas que atrajo a vecinos y visitantes.

Dentro de la programación se desarrolló el Festival LGBT “El Orgullo nos Une” en la Usina Cultural, junto a los encuentros deportivos “La Cancha es de Todes” y el torneo salteño diverso “Alto Orgullo”, con gran participación.

También hubo ferias artesanales, paseos gastronómicos, propuestas en museos, el teleférico y circuitos turísticos tradicionales de la capital.

En el marco del Día de la Música, vecinos y turistas disfrutaron del “Encuentro de Bandas” en el Cabildo y Plaza Alvarado, con presentaciones de la Banda de Música Municipal «25 de mayo», el Servicio Penitenciario, la Policía de Salta y el Ejército Argentino.

A estas iniciativas se sumó el “Fin de Semana Largo del Vino Argentino”, que tuvo su lanzamiento en Chicoana y se extendió hasta hoy lunes 24. En este contexto, y coincidiendo con el Día del Vino Bebida Nacional celebrado hoy, la ciudad formó parte del programa con degustaciones, catas, maridajes, intervenciones artísticas y experiencias especiales en vinotecas, bares, restaurantes y alojamientos.

Atención de la Brigada de Anfitriones

La Brigada de Anfitriones Turísticos de la Ciudad acompañó el fin de semana largo con un importante despliegue de atención y asistencia. Estuvo integrada por 21 alumnos de diversas instituciones educativas: el Profesorado Superior de Lenguas Vivas N°6007, el Instituto Superior Profesorado de Salta N°6005, el Instituto Jean Piaget N°8048, el IES N°6012 de El Carril y el IES N°8235 ISICANA.

Durante los días de mayor movimiento brindaron 1.100 asistencias en los principales puntos turísticos, entre ellos Plaza 9 de Julio, Iglesia San Francisco, Convento San Bernardo, Parque San Martín y el Teleférico, fortaleciendo la experiencia de visitantes y vecinos con información, orientación y acompañamiento permanente.