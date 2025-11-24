 imagen

EN VIVO 22:00 a 23:00 HRS

Música y Memoria

Conducción: Miguel Ángel Cáseres

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Explosión en Anta deja un trabajador muerto y un herido grave

El hecho ocurrió este domingo alrededor de las 15:00 en una propiedad rural de una empresa ganadera, en la zona conocida como Salta Forestal.

Salta Hoy

24 / 11 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Está ubicada en el paraje Centro 25 de Junio, cerca de Joaquín V. González en el departamento de Anta. 

Una casilla rodante se incendió tras la explosión de una garrafa, según dijeron testigos. 

Un trabajador de 35 años oriundo de Río del Valle perdió la vida en el siniestro.

Otro empleado de 29 años fue trasladado a un hospital con heridas graves. 

Bomberos locales controlaron el fuego, pero se esperan los resultados de las pericias para conocer las causas de la explosión.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO