Explosión en Anta deja un trabajador muerto y un herido grave

Está ubicada en el paraje Centro 25 de Junio, cerca de Joaquín V. González en el departamento de Anta.

Una casilla rodante se incendió tras la explosión de una garrafa, según dijeron testigos.

Un trabajador de 35 años oriundo de Río del Valle perdió la vida en el siniestro.

Otro empleado de 29 años fue trasladado a un hospital con heridas graves.

Bomberos locales controlaron el fuego, pero se esperan los resultados de las pericias para conocer las causas de la explosión.