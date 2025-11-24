El regreso del TC2000 a Salta después de seis años generó una gran convocatoria

El evento, declarado de interés turístico provincial, también tuvo un impacto positivo en la economía local a través del impulso al turismo, la hotelería y la gastronomía.

Más de 30 mil personas disfrutaron del domingo histórico, consolidando a la provincia como sede de grandes competencias.

Entre el viernes y el domingo, casi 50 mil personas circularon por el autódromo Martín Miguel de Güemes.

Emiliano Stang ganó en el autódromo de Salta, Matías Rossi abandonó, y la definición del Gran Premio Coronación será el 19, 20 y 21 de diciembre en Junín, provincia de Buenos Aires.



