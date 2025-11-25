Riesgo sanitario por sarampión: Salta refuerza el trabajo conjunto con Bolivia

Las autoridades supervisaron la actualización de esquemas de vacunación en escuelas.

También capacitaron al personal del hospital de Profesor Salvador Mazza para formar Equipos de Respuesta Rápida.

Bolivia reportó tres casos confirmados y más de 100 contactos estrechos.

Se acordó crear una sala de situación binacional para coordinar esfuerzos y fortalecer la salud en la frontera.