Más de 100 conductores multados por alcoholemia en controles viales
Durante el fin de semana largo, la Subsecretaría de Seguridad Vial reforzó la presencia de la Policía Vial en la provincia.
Salta Hoy
25 / 11 / 2025
VER GALERÍA
Se sancionaron a 1.557 infractores por incumplimientos de las normativas viales.
La mayoría de las infracciones fueron por no usar el cinturón de seguridad y el casco reglamentario.
También se realizaron 9.600 test de alcoholemia.
Se detectaron 102 conductores con alcohol en sangre, quienes fueron severamente sancionados.