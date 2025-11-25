Denuncias por violencia psicológica en el ranking número uno en Salta
Se trata de una de las conclusiones del Observatorio de Violencia contra la Mujer de la provincia en un estudio a los 10 años de creación del organismo, y en coincidencia con el Día Mundial de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Salta Hoy
25 / 11 / 2025
En él se conocen estadísticas sobre los principales requerimientos de la comunidad.
“Lamentablemente Salta sigue en el top número 5 de delitos contra la integridad sexual” dijo Natalia Fuentes, directora del Observatorio.
Fuentes indicó que la franja etaria que más denuncias radica es la de mujeres comprendidas entre los 22 y 49 años.
Finalmente dijo que el tipo de violencia más frecuentemente denunciada es la psicológica y que las mayor cantidad de llamadas al sistema 9-1-1 para dar avisos sobre conflictos se concentra los días domingos entre las 19:00 y las 3:00 de la mañana.
“Esto nos sirve para tomar medidas y mejorar los servicios de emergencia y primera respuesta”, expresó Fuentes.