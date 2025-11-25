Denuncias por violencia psicológica en el ranking número uno en Salta

En él se conocen estadísticas sobre los principales requerimientos de la comunidad.

“Lamentablemente Salta sigue en el top número 5 de delitos contra la integridad sexual” dijo Natalia Fuentes, directora del Observatorio.

Fuentes indicó que la franja etaria que más denuncias radica es la de mujeres comprendidas entre los 22 y 49 años.

Finalmente dijo que el tipo de violencia más frecuentemente denunciada es la psicológica y que las mayor cantidad de llamadas al sistema 9-1-1 para dar avisos sobre conflictos se concentra los días domingos entre las 19:00 y las 3:00 de la mañana.

“Esto nos sirve para tomar medidas y mejorar los servicios de emergencia y primera respuesta”, expresó Fuentes.