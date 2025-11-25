Gran avance argentino contra el cáncer

La doctora salteña Agostina Russo Maenza, investigadora salteña y asesora científica a nivel regional para la industria farmacéutica, formó parte del equipo que trabajó en el avance y habló esta mañana con Radio Salta dando detalles del tipo de virus que se modificó y que dio buenos resultados en ratones.

Russo Maenza hizo mención a que la mayoría de los cánceres responden muy bien primeramente a los tratamientos clásicos. “Pero luego de un tiempo vuelven de forma muy violenta con las conocidas metástasis”, refrescó y es en ese punto donde “queremos intervenir”, indicó

La científica comentó que el virus modificado es el del resfrío.