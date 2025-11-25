Los propietarios de locales bailables en Salta piden cambios en la normativa vigente
Quieren aumentar la capacidad de los locales a 1,5 personas por metro cuadrado. También solicitan extender la venta de bebidas alcohólicas hasta las 5 de la madrugada y correr el horario de cierre a las 6:00, que es analizado por el Concejo Deliberante.
25 / 11 / 2025
Mario Delaloye, referente del sector, afirma que la normativa actual está desactualizada.
Advierte que creció la clandestinidad y que muchos after no cumplen con las normativas.
Los after no tienen salidas de emergencia, las confiterías se transforman en boliches sin cumplir normas, además de locales que no pagan impuestos, ni contratan personal de seguridad.
Sostuvo que es necesario un cambio para mejorar la seguridad y la viabilidad del sector.