Los propietarios de locales bailables en Salta piden cambios en la normativa vigente

Mario Delaloye, referente del sector, afirma que la normativa actual está desactualizada.

Advierte que creció la clandestinidad y que muchos after no cumplen con las normativas.

Los after no tienen salidas de emergencia, las confiterías se transforman en boliches sin cumplir normas, además de locales que no pagan impuestos, ni contratan personal de seguridad.

Sostuvo que es necesario un cambio para mejorar la seguridad y la viabilidad del sector.



