Fin de semana XXL: La ciudad tuvo un 74% de ocupación y más de 9.800 arribos turísticos

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Fin de semana XXL: La ciudad tuvo un 74% de ocupación y más de 9.800 arribos turísticos

“Las cifras superaron todas las expectativas”, dijo Fernando Garcia Soria, coordinador del Ente de Turismo de la comuna capitalina por Radio Salta.

Salta Hoy

25 / 11 / 2025

 

La variada agenda cultural, deportiva y gastronómica impulsó durante el feriado un impacto económico estimado en mil 800 millones de pesos.

El TC2000, con más de 50 mil asistentes, las actividades por el Día del Orgullo LGBT y por el Día del Vino fueron los grandes protagonistas de estos días.

También hubo ferias artesanales, paseos gastronómicos, propuestas en museos, el teleférico y circuitos turísticos tradicionales de la capital.

Durante los días de mayor movimiento brindaron 1.100 asistencias en los principales puntos turísticos, entre ellos Plaza 9 de Julio, Iglesia San Francisco, Convento San Bernardo, Parque San Martín y el Teleférico, fortaleciendo la experiencia de visitantes y vecinos con información, orientación y acompañamiento permanente.

García Soria mencionó la agenda de actividades preparadas para el fin de semana que pasó.

Los números superaron las expectativas y las estimaciones de reservas, indicó.

 

AM840

FM96.9

