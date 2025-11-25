Fin de semana XXL: La ciudad tuvo un 74% de ocupación y más de 9.800 arribos turísticos

La variada agenda cultural, deportiva y gastronómica impulsó durante el feriado un impacto económico estimado en mil 800 millones de pesos.

El TC2000, con más de 50 mil asistentes, las actividades por el Día del Orgullo LGBT y por el Día del Vino fueron los grandes protagonistas de estos días.

También hubo ferias artesanales, paseos gastronómicos, propuestas en museos, el teleférico y circuitos turísticos tradicionales de la capital.

Durante los días de mayor movimiento brindaron 1.100 asistencias en los principales puntos turísticos, entre ellos Plaza 9 de Julio, Iglesia San Francisco, Convento San Bernardo, Parque San Martín y el Teleférico, fortaleciendo la experiencia de visitantes y vecinos con información, orientación y acompañamiento permanente.

García Soria mencionó la agenda de actividades preparadas para el fin de semana que pasó.

Los números superaron las expectativas y las estimaciones de reservas, indicó.